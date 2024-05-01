США столкнулись с нежеланием заключать контракты в рамках помощи Киеву

В министерстве обороны США стали испытывать трудности из-за нежелания подрядчиков заключать долгосрочные соглашения при заключении контрактов на закупку оружия для пополнения армейских складов, значительно опустевших после поставок на Украину.
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