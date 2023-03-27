РЖАКА

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Есть один железный аргумент, о который разбиваются любые доводы. И звучит он так: - И чё?

Есть один железный аргумент, о который разбиваются любые доводы. И звучит он так: - И чё?

В Нигерии умер мужик. У него дома нашли 27 миллиардов долларов. В течение 15 лет он пытался раздать их, но никто не отвечал на его е-мейлы.

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