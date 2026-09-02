В Липецке открылся профильный класс Российского военно-исторического общества

Лицей подписал соглашение с региональным отделением РВИО и получил поддержку ЛГПУ.В День знаний в Многопрофильном лицее Липецка начал работу профильный класс Российского военно-исторического общества (РВИО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВИ ГЕРОФАРМ снизила ...
- ВЕ ГЕРОФАРМ снизила ...
- В РФ исследуют пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым