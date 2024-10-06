Уайт – о поединке Перейра – Раунтри: «Какой адский бой. Халил – другой уровень крутизны»

«Какой адский бой. Халил Раунтри — еще один уровень крутизны», – заявил президент UFC Дана Уайт. Напомним, Алекс Перейра нокаутировал Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса.
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