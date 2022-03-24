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Дмитрий Васильев: «IBU прислал письмо в СБР с формулировкой, что мы должны подтвердить, что наши спортсмены представляют РФ. Эту чушь невозможно объяснить»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал о письме, которое Союз биатлонистов России (СБР) получил от Международного союза биатлонистов (IBU).

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