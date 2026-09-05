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Джордж Рассел возглавил протокол финальной тренировки в Монце, Хэмилтон и Ферстаппен в топ-3

Джордж Рассел возглавил протокол финальной тренировки в Монце, Хэмилтон и Ферстаппен в топ-3

MercedesПилот Mercedes Джордж Рассел показал лучшее время в финальной тренировке Гран При Италии. Второе место занял Льюис Хэмилтон из Ferrari, а замкнул тройку быстрейших гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

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