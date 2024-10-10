Глава Крыма предложил школьникам потратить десятки миллионов рублей

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил школьникам потратить по своему усмотрению десятки миллионов рублей из республиканского бюджета в рамках практик школьного инициативного бюджетирования, которые реализуются в регионе.
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