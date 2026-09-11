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Французский конкурент OpenAI подорожал до $24 млрд

Французский конкурент OpenAI подорожал до $24 млрд

Французский стартап Mistral AI привлек €3 млрд инвестиций и получил оценку около €21 млрд, или $24 млрд.

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