Путин подписал указ о развитии России до 2030 года и на перспективу до 2036 года Елена ГалицкаяПодписанный Владимиром Путиным указ о развитии России до 2030 года и на перспективу до 2036 года ставит перед страной амбициозные цели, затрагивающие различные сферы жизни граждан.
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