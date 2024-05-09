Путин подписал указ о развитии России до 2030 года и на перспективу до 2036 года Елена ГалицкаяПодписанный Владимиром Путиным указ о развитии России до 2030 года и на перспективу до 2036 года ставит перед страной амбициозные цели, затрагивающие различные сферы жизни граждан.