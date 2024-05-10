Стоять насмерть!

В 1943 году вышел номер американского журнала Time с портретом Иосифа Сталина на обложке. "Непроницаемый упорный азиат" и "крутой мужик" из Кремля был выбран "человеком года" — и в редакционной статье тех лет объясняется, почему.
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