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Прокурор, требовавший наказать митрополита УПЦ Феодосия, сам попал под следствие и был уволен из прокуратуры

Прокурор, требовавший наказать митрополита УПЦ Феодосия, сам попал под следствие и был уволен из прокуратуры

После обысков в служебных помещениях генерального прокурора Руслана Кравченко и его заместителя Марии Вдовиченко Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (НАБУ и САП) Кравченко и Вдовиченко написали заявления об увольнении.

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