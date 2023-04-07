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Путин поручил подготовить данные о преступлениях нацистов в годы ВОВ и украинского режима

Путин поручил подготовить данные о преступлениях нацистов в годы ВОВ и украинского режима

Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры и Минцифры РФ подготовить данные о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны, а также нынешнего украинского режима для формирования устойчивой гражданской позиции.

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