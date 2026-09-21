В России создали защитный комплекс «Пасека», ловящий FPV-дроны сеткой

НПЦ «Ушкуйник» разработал комплекс «Пасека» для автоматической круговой защиты наземных объектов и транспорта от FPV-дронов.
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