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Добрый Мир

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«Мы стали нести больше потерь от авиации России» – офицер ВСУ

«Мы стали нести больше потерь от авиации России» – офицер ВСУ

Российская авиация стала работать намного эффективней, чем в начале СВО. Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев, взявший себе псевдоним Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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