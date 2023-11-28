«Мы стали нести больше потерь от авиации России» – офицер ВСУ

Российская авиация стала работать намного эффективней, чем в начале СВО. Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев, взявший себе псевдоним Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».