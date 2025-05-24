«Пошли вон»: Трамп выгоняет 200 тыс. украинцев из США

Alex Nемо

Это потому что вы не понимаете что означает отмена визы в США. В первую очередь это означает что кормушка закрылась и нужно искать работу. А вот тут выясняется что без рабочей визы работу вам никто не даст, разве что по черному в конверте, но это будет работа за полцены. И самое страшное в том что, если ты перейдёшь дорогу там где не положено, следующая остановка это твой дом родной далеко от США...