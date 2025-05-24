Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Пошли вон»: Трамп выгоняет 200 тыс. украинцев из США

«Пошли вон»: Трамп выгоняет 200 тыс. украинцев из США

БлокнотРУ "Чемодан - вокзал - Киев". Именно такая мысль пришла в голову Дональду Трампу, решившему выгнать из США украинских беженцев.

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Комментарии
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Надежда
Ещё бы и из России скрытых рогулей-диверсантов изгнать!
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8 час.
Alex Nемо
Это потому что вы не понимаете что означает отмена визы в США. В первую очередь это означает что кормушка закрылась и нужно искать работу. А вот тут выясняется что без рабочей визы работу вам никто не даст, разве что по черному в конверте, но это будет работа за полцены. И самое страшное в том что, если ты перейдёшь дорогу там где не положено, следующая остановка это твой дом родной далеко от США...
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4 час.
Vladimir Lioubimcev
Правильно Трамп делает. Эту прожорливую саранчу нужно гнать.
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58 мин.
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