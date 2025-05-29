Отключение электроэнергии в х.Березовка 1-я 29 МАЯ С 9 ДО 17 ⚡️⚡️⚡️ ул. Набережная д. 1-14в, ул. Набережная д.
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Отключение электроэнергии в х.Березовка 1-я 29 МАЯ С 9 ДО 17 ⚡️⚡️⚡️ ул. Набережная д. 1-14в, ул. Набережная д.