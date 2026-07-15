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Живая Кубань

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Ваш отпуск — ваша проблема: почему июль стал месяцем тотального выгорания

Ваш отпуск — ваша проблема: почему июль стал месяцем тотального выгорания

Ваш отпуск — ваша проблема: почему июль стал месяцем тотального выгоранияВопреки распространенному мнению, что эмоциональное истощение наступает осенью, социологи зафиксировали пик выгорания у россиян именно в летние месяцы, особенно в июле и августе.

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