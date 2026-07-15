Ваш отпуск — ваша проблема: почему июль стал месяцем тотального выгорания

Ваш отпуск — ваша проблема: почему июль стал месяцем тотального выгоранияВопреки распространенному мнению, что эмоциональное истощение наступает осенью, социологи зафиксировали пик выгорания у россиян именно в летние месяцы, особенно в июле и августе.