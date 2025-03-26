«Бондиана» официально определилась с новыми продюсерами Дэвид Хейман («Гарри Поттер») и Эми Паскаль («Человек-паук») официально выступят продюсерами 26-й по счету ленты о Джеймсе Бонде, если верить представителям СМИ.
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