Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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«Бондиана» официально определилась с новыми продюсерами

«Бондиана» официально определилась с новыми продюсерами Дэвид Хейман («Гарри Поттер») и Эми Паскаль («Человек-паук») официально выступят продюсерами 26-й по счету ленты о Джеймсе Бонде, если верить представителям СМИ.

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