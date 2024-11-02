Журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Запад стал менять свое отношение к России. На своей странице в социальной сети X он предположил, что это связано с успехами российской армии в зоне проведения спецоперации.
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