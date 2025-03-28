«С кем мне стоит подраться?» Анкалаев попросил подписчиков выбрать следующего оппонента

«С кем мне стоит подраться?» – написал Анкалаев в социальных сетях, запустив голосование. Доступны три варианта ответа: Алекс Перейра, Карлос Ульберг и Иржи Прохазка, который указан как «фейковый ниндзя».
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