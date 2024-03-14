Плющенко назвал Ягудина примером для подражания и прекратил конфликт

Он продолжает кататься на коньках и участвовать в шоу. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко решил прекратить «войну» с олимпийским чемпионом 2002 года по фигурному катанию Алексеем Ягудиным, назвав его примером для подражания.
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