Плющенко назвал Ягудина примером для подражания и прекратил конфликт

Он продолжает кататься на коньках и участвовать в шоу. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко решил прекратить «войну» с олимпийским чемпионом 2002 года по фигурному катанию Алексеем Ягудиным, назвав его примером для подражания.