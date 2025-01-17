Мирра Андреева и Шнайдер сыграют с Паолини и Эррани во втором круге парного Australian Open

Россиянки во вторник обыграли Анжелику Морателли и Катаржину Питер – 7:5, 6:1. Во втором круге они встретятся с Жасмин Паолини и Сарой Эррани (4), сегодня победившими Дарью Сэвилл и Присциллу Хон (WC) – 6:1, 7:5 Напомним, Андреева и Шнайдер уступили Паолини и Эррани в финале Олимпиады-2024.
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