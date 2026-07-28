Бандитам тоже можно: Госдума расширила перечень заключённых, которым разрешено участвовать в СВО

Александр Чистяков: В армии мирного времени уголовники — зло, а в боевых условиях, когда надо драться, нужны мужики резкие и ершистые Михаил Зубов Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Александр Чистяков Госдума сразу в трёх чтениях приняла поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», которые расширили список осуждённых, имеющих право отправиться из тюрьмы в зону СВО.
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