Трамп послушал песню Кадышевой

Президент США Дональд Трамп прибыл на турнир UFC 316, который проходит в Пруденшал-центре в Ньюарке, и стал свидетелем выхода молдавского бойца смешанных единоборств Сергея Спивака под песню российской певицы Надежды Кадышевой «Широка река».
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