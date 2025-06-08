Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп послушал песню Кадышевой

Трамп послушал песню Кадышевой

Президент США Дональд Трамп прибыл на турнир UFC 316, который проходит в Пруденшал-центре в Ньюарке, и стал свидетелем выхода молдавского бойца смешанных единоборств Сергея Спивака под песню российской певицы Надежды Кадышевой «Широка река».

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