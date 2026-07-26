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Контрафронт

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Непал: По состоянию на 25 июля в результате оползней в районе Ролпа провинции Лумбини по меньшей...

Непал: По состоянию на 25 июля в результате оползней в районе Ролпа провинции Лумбини по меньшей мере два человека погибли и еще один получил ранения, а в районе Мугу провинции Карнали один человек погиб и трое получили ранения.

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