Непал: По состоянию на 25 июля в результате оползней в районе Ролпа провинции Лумбини по меньшей мере два человека погибли и еще один получил ранения, а в районе Мугу провинции Карнали один человек погиб и трое получили ранения.
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