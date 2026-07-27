Курорты набирают обороты

В обсуждении участвовали представители Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, регионального Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, краевого Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю, депутаты регионального парламента, а также главы муниципальных образований курортных территорий.