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Царьград

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В Нижнем Новгороде три автобусных маршрута продлят с 12 октября

В Нижнем Новгороде три автобусных маршрута продлят с 12 октября

С 12 октября конечной остановкой автобусов № 238 и № 242 станет жилой комплекс «Савин Парк», а маршрут № 92 продлят до дома № 1/1 по улице Деловой после завершения реконструкции дороги.

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