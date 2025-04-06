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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби набрал очки в 12 матчах подряд (10+8 на отрезке) и повторил рекорд НХЛ для игроков в возрасте 37 лет или старше

Капитан «Питтсбурга» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (5:3).  На счету 37-летнего канадца стало 86 (30+56) очков в 75 играх в текущем сезоне при полезности «минус 19».

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