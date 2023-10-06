Белки в парках округа начали делать запасы на зиму

Белки в парках города и нашего округа начали заготовку припасов на зиму. В связи с чем Мосприрода обращается к горожанам с просьбой: не подкармливайте зверьков в этот период! — Лучше всего вообще не отвлекать их и дать возможность самостоятельно добыть себе пропитание, — рассказали в пресс-службе ведомства.