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Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна примет «Алавес», завтра «Реал» сыграет с «Мальоркой», «Жирона» – с «Атлетико»

Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна примет «Алавес», завтра «Реал» сыграет с «Мальоркой», «Жирона» – с «Атлетико»

В среду свои матчи проведут лидеры таблицы – «Реал» примет «Мальорку», «Жирона» будет противостоять «Атлетико».

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