Блинкен обсудил с Киевом применение ВСУ дальнобойных ракет внутри РФ

ВАШИНГТОН, 11 сентября, ФедералПресс. Глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен доложит президенту США Джо Байдену результаты обсуждения с Киевом отмены ограничений для ВСУ на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России.
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