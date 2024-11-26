Сразу пять инцидентов с самолётами Sukhoi Superjet 100 произошли 24 ноября

У лайнеров возникали проблемы с гидросистемами, шасси и двигателями.Телеграм-канал "Авиаторщина" за один день 24 ноября насчитал пять инцидентов с самолётами "Суперджет", которые произошли в разных частях света.
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