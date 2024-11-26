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Сразу пять инцидентов с самолётами Sukhoi Superjet 100 произошли 24 ноября

Сразу пять инцидентов с самолётами Sukhoi Superjet 100 произошли 24 ноября

У лайнеров возникали проблемы с гидросистемами, шасси и двигателями.Телеграм-канал "Авиаторщина" за один день 24 ноября насчитал пять инцидентов с самолётами "Суперджет", которые произошли в разных частях света.

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Комментарии
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Андрей
&quot;Случайность? Не думаю...&quot;
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