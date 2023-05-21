Специальные очки для слепых создали школьники из Актау

Ученики Назарбаев интеллектуальной школы Актау создали специальные очки для незрячих. С их помощью можно передвигаться в закрытых помещениях, определять препятствия вокруг, пользоваться навигатором по городу и звонить родным, сообщает «Хабар 24».
Ученики Назарбаев интеллектуальной школы Актау создали специальные очки для незрячих. С их помощью можно передвигаться в закрытых помещениях, определять препятствия вокруг, пользоваться навигатором по городу и звонить родным, сообщает «Хабар 24».
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