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Специальные очки для слепых создали школьники из Актау

Специальные очки для слепых создали школьники из Актау

Ученики Назарбаев интеллектуальной школы Актау создали специальные очки для незрячих. С их помощью можно передвигаться в закрытых помещениях, определять препятствия вокруг, пользоваться навигатором по городу и звонить родным, сообщает «Хабар 24».

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