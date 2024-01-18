10 опасных вещей, от которых вы можете успешно убежать

Существует не так много бедствий или хищников, от которых мы можем спастись пешком, но вот несколько из них, на которые стоит обратить вниманиеВ мире так много опасностей, от которых мы не можем убежать — торнадо, медведи, пули, что вы можете спросить: «Зачем я вообще купил эти дорогие кроссовки?».
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