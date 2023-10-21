БАПОР решило эвакуировать пять приютов в секторе Газа

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) приняло решение эвакуировать из сектора Газа пять школ, которые сейчас выполняют роль убежищ для мирных граждан, сообщает Sky News Arabiya.
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