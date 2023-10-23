Додон предостерег белорусов от псевдодемократии и Тихановской: "Не дай Боже"

Игорь Додон назвал Майю Санду и Светлану Тихановскую политическими марионетками Сороса.Приход к власти оппозиционерки Светланы Тихановской пустит Белоруссию по гиблому пути псевдодемократии и попрания национальных интересов, также как это случилось в Молдавии с приходом к власти Майи Санду.