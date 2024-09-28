БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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1939 год: как Советский Союз передал Литве её теперешнюю столицу

1939 год: как Советский Союз передал Литве её теперешнюю столицу

Вильнюс – это Польша: в отличие от Москвы, так считали западные державы Хорошо известно, что итогом событий 85-летней давности стало не только воссоединение Западной Белоруссии и Западной Украины в составе Белорусской и Украинской ССР, но также обретение Литвой своей нынешней столицы – Вильнюса и многонационального Виленского края из состава на тот момент уже бывшей Польши.

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