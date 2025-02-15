Защита просила отменить приговор майору Евсюкову из-за ботинка

Адвокаты экс-майора Дениса Евсюкова, получившего пожизненный срок за стрельбу в супермаркете, пытались добиться отмены вынесенного ему приговора в связи с якобы допущенными в ходе судебного разбирательства нарушениями, сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.
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