Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 218 подписчиков

Защита просила отменить приговор майору Евсюкову из-за ботинка

Защита просила отменить приговор майору Евсюкову из-за ботинка

Адвокаты экс-майора Дениса Евсюкова, получившего пожизненный срок за стрельбу в супермаркете, пытались добиться отмены вынесенного ему приговора в связи с якобы допущенными в ходе судебного разбирательства нарушениями, сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх