Защита просила отменить приговор майору Евсюкову из-за ботинка

Адвокаты экс-майора Дениса Евсюкова, получившего пожизненный срок за стрельбу в супермаркете, пытались добиться отмены вынесенного ему приговора в связи с якобы допущенными в ходе судебного разбирательства нарушениями, сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.