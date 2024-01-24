Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Волгоградской области

В СМИ распространена информация о том, что житель села Куракино не смог проехать на инвалидной коляске по сельской дороге, поскольку его коляска сломалась из-за того, что органами местной власти не принято мер к ее своевременной очистке от снега и наледи.
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