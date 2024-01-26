В результате удара йеменскими повстанцами на британском танкере вспыхнул пожар

Йеменская повстанческая группировка хуситов продолжила атаки на коммерческие суда в Красном море. Если ранее хуситы заявляли, что атакуют только те суда, которые связаны с Израилем и США, то теперь их атаки распространились и на коммерческие суда Британии, которая недавно заявила и возобновлении своего глобального морского владычества.
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