В результате удара йеменскими повстанцами на британском танкере вспыхнул пожар

Йеменская повстанческая группировка хуситов продолжила атаки на коммерческие суда в Красном море. Если ранее хуситы заявляли, что атакуют только те суда, которые связаны с Израилем и США, то теперь их атаки распространились и на коммерческие суда Британии, которая недавно заявила и возобновлении своего глобального морского владычества.