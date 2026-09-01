Прошедшей ночью над Россией перехватили 516 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Беспилотники были уничтожены над Московской, Ленинградской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Белгородской и другими областями, над Республикой Крым и над Черным морем.