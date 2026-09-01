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Татар-информ

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Прошедшей ночью над Россией перехватили 516 украинских БПЛА

Прошедшей ночью над Россией перехватили 516 украинских БПЛА

Прошедшей ночью над Россией перехватили 516 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Беспилотники были уничтожены над Московской, Ленинградской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Белгородской и другими областями, над Республикой Крым и над Черным морем.

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