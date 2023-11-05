ХАМАС опубликовал кадры уличных боев в Бейт-Хануне

ХАМАС опубликовал кадры уличных боев между израильскими и палестинскими военными в городе Бейт-Ханун на северо-востоке сектора ГазаНа них видно, как палестинцы уничтожают принадлежащую ЦАХАЛу тяжёлую военную технику из укрытия с помощью гранатомётов.