ХАМАС опубликовал кадры уличных боев в Бейт-Хануне

ХАМАС опубликовал кадры уличных боев между израильскими и палестинскими военными в городе Бейт-Ханун на северо-востоке сектора ГазаНа них видно, как палестинцы уничтожают принадлежащую ЦАХАЛу тяжёлую военную технику из укрытия с помощью гранатомётов.
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