Дела огородные: Лунный посевной календарь дачника и садовода с 6 по 12 мая 2024 года Алиса БронскаяНа этой неделе, с 6-го по 12-е число мая, наступит новолуние, что приведет к разделению посадок и посевов на два небольших временных отрезка: первый завершится 7 мая, а второй начнется 11 мая.