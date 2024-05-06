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Дела огородные: Лунный посевной календарь дачника и садовода с 6 по 12 мая 2024 года

Дела огородные: Лунный посевной календарь дачника и садовода с 6 по 12 мая 2024 года

Дела огородные: Лунный посевной календарь дачника и садовода с 6 по 12 мая 2024 года Алиса БронскаяНа этой неделе, с 6-го по 12-е число мая, наступит новолуние, что приведет к разделению посадок и посевов на два небольших временных отрезка: первый завершится 7 мая, а второй начнется 11 мая.

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