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«Увела 5-летнего мальчика с площадки». СК организовал проверку после инциндента в Смирных

«Увела 5-летнего мальчика с площадки». СК организовал проверку после инциндента в Смирных

Следователи начали проверку после сообщений в соцсетях о происшествии в пгт Смирных. По опубликованной информации, 5 сентября местная жительница увела к себе домой пятилетнего мальчика с детской площадки.

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