МИД Армении боится любого упоминания об Арцахе

ЕРЕВАН (ИА Реалист). Министерство иностранных дел Армении заблокировало доступ к справочной информации о конфликте в Арцахе, размещенной на своем официальном сайте, после жалоб со стороны бакинского режима.
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