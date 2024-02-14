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МИД Армении боится любого упоминания об Арцахе

МИД Армении боится любого упоминания об Арцахе

ЕРЕВАН (ИА Реалист). Министерство иностранных дел Армении заблокировало доступ к справочной информации о конфликте в Арцахе, размещенной на своем официальном сайте, после жалоб со стороны бакинского режима.

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