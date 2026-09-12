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Экс-судья Федотов о голе «Локо» и стыке Еремеева и Барриоса: «Борьба за владение, первый контакт с мячом – у Ильи, дальше он сгибал ногу. Правильное решение Новикова»

Бывший судья Игорь Федотов поддержал решение засчитать гол «Локомотива» в ворота « Зенита » в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ .

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