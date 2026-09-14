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Goldman Sachs повысил рейтинг Straumann до «покупать» и поднял целевую цену акций

Goldman Sachs повысил рейтинг Straumann до «покупать» и поднял целевую цену акций

Акции швейцарского производителя зубных имплантов Straumann выросли в ходе торгов в понедельник после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг компании с «нейтрального» до «покупать».

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