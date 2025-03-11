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Царьград

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Беспилотники ВСУ нанесли ущерб в Раменском, повреждены 7 квартир

Беспилотники ВСУ нанесли ущерб в Раменском, повреждены 7 квартир

В результате атаки украинских беспилотников в подмосковном Раменском повреждены семь квартир. Губернатор Андрей Воробьев сообщил об эвакуации 12 человек.

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