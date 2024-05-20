В Краснодарском крае полицейские уличили местную жительницу в присвоении денежных средств и мошенничестве

С сообщением о мошенничестве в полицию обратилась жительница города Кропоткина. Заявительница пояснила, что на улице познакомилась с женщиной, которая предложила ей свои услуги по снятию порчи.
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