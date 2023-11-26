ГИБДД вновь изменит правила постановки автомобилей на учёт

Госдума в I чтении приняла законопроект по изменению правил снятия автомобилей с учёта и постановки их на учёт, и введения уголовной ответственности за фальсификацию договоров купли-продажи автотранспорта.
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